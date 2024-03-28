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13:15, 28 марта 2024Бывший СССР

Эстония решила защитить суда от хуситов силами одного военного

Глава МО Эстонии Певкур: для защиты судов от хуситов отправят одного военного
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Таллин отправит одного военного для защиты судов в Красном море от хуситов в рамках военно-морской операции Европейского союза Aspides, чтобы обеспечить безопасность страны. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

«Мы планируем быть на итальянской базе. Кто именно поедет, будет решено в ближайшее время в сотрудничестве с Силами обороны. Есть вероятность, что это будет штабной офицер или унтер-офицер», — пояснил он.

При этом пока неизвестно, какую роль в операции будет играть эстонский военный: он может иметь как юридическую специальность, так и быть ориентированным на военно-морские силы или заниматься логистической поддержкой. По словам министра, это зависит от решения союзников.

Певкур подчеркнул, что Красное море — очень важный торговый путь, а Эстония может получить опыт в проведении военно-морских операций. Он также отметил, что поддержание безопасности в горячих точках важно для Эстонии, так как позволяет ее жителям чувствовать себя в безопасности.

С 19 февраля Евросоюз запустил операцию Aspides по защите судов в Красном море.

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      Александр Курбатов
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