Глава UFC назвал единственный недостаток Макгрегора

Глава UFC Уайт назвал недостатком бойца Конора Макгрегора привычку опаздывать

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу журналиста Лекса Фридмана назвал единственный недостаток ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

Уайт назвал спортсмена невероятным партнером, которого сложно в чем-либо упрекнуть. При этом он подчеркнул, что Макгрегор постоянно опаздывает, что и является его минусом и плохой привычкой.

31 декабря Макгрегор объявил, что вернется в октагон. Ирландец планирует подраться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 29 июня. При этом Уайт усомнился в том, что спортсмену удастся это.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. 35-летний ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.