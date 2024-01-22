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11:48, 22 января 2024Спорт

Глава UFC ответил на вопрос о возвращении Макгрегора

Глава UFC Уайт усомнился в возвращении Макгрегора в октагон в июне 2024-го
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопрос о возвращении ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 297, запись которой доступна на YouTube-канале промоушена.

Уайт усомнился в том, что Макгрегор вернется в октагон в июне 2024 года. «Не знаю, возможен ли поединок в июне. Когда Конор будет готов драться, мы об этом объявим», — заявил он.

31 декабря Макгрегор объявил, что вернется в октагон. Ирландец планирует подраться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 29 июня.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. 35-летний ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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      Дарья Коршунова
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