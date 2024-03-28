Клуб НХЛ опубликовал карту России с Крымом и нарвался на критику

Клуб НХЛ «Калгари» опубликовал карту России с Крымом и нарвался на критику

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) карту России и нарвался на критику.

В посте команда рассказала о родных городах игроков. На карточке с Россией и Белоруссией указаны места рождения Андрея Кузьменко (Якутск), Никиты Охотюка (Челябинск), Даниила Мироманова (Москва) и Егора Шаранговича (Минск). При этом на карте в границы России входит в Крым, но отсутствуют четыре новые территории.

В комментариях подписчики выразили недовольство тем фактом, что Крым указан в составе России. Пользователи упрекнули команду в игнорировании их слов и потребовали изменить иллюстрацию.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области — осенью 2022-го.