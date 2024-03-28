Поедающих редких птиц мышей на Марион-Айленде предложили истреблять с вертолетов

На острове Марион-Айленд, расположенном в двух тысячах километрах от Кейптауна, озверевшие мыши заживо пожирают гигантских и очень редких птиц. Специалисты опасаются, что они полностью их истребят, и требуют что-то делать. Южноафриканские власти обещают помочь: на остров пришлют вертолеты, которые будут уничтожать грызунов с воздуха.

Чем известен Марион-Айленд, как туда попали кошки и мыши и чем это кончилось

Необитаемый остров Марион-Айленд располагается в Индийском океане к югу от Африки. Это холодное и негостеприимное место: сильный ветер, средняя температура, не превышающая пяти градусов Цельсия, и растительность, которая, как правило, встречается в тундре. К острову трудно подойти с моря, поэтому его окружают следы многочисленных кораблекрушений.

В свое время Марион-Айленд кишел живностью. Там гнездились миллионы пингвинов, буревестники и множество разных альбатросов, в том числе едва ли не четверть мировой популяции странствующих альбатросов — огромных птиц с размахом крыла, достигающим трех метров. Единственным млекопитающим, заслуживающим внимания, были морские котики.

Никто доподлинно не знает, как и когда именно на Марион-Айленд проникли мыши. Впервые их заметили на острове в 1818 году

Скорее всего, мыши спаслись с одного из затонувших судов или сбежали с корабля охотников на морских котиков, которые регулярно туда наведывались. Без естественных врагов грызуны безудержно плодились и вскоре заселили весь остров.

Кадр: Ronniy Joseph / Youtube

К середине XX века от мышей на Марион-Айленде не было прохода. Поэтому, как только на острове появилась метеостанция, ее работники привезли и выпустили пять кошек. Это было ошибкой: переловив мышей, одичавшие кошки перешли на альбатросов и буревестников. Спустя 30 лет они каждый год истребляли не меньше 450 тысяч птиц. По их вине с острова полностью исчез один из видов буревестников, а другие стали куда малочисленнее.

Люди попытались исправить свою ошибку, но это оказалось очень непросто. Чтобы избавиться от двух тысяч кошек, обитавших на Марион-Айленд к середине 1970-х, потребовалось почти 20 лет.

Без кошек поголовье мышей стало расти еще быстрее, а изменение климата позволило им размножаться чаще, чем прежде. Теперь их на острове не меньше миллиона. А вот птицам отсутствие кошек почему-то не помогло. Причину этого специалисты узнали лишь в начале 2000-х.

Как крохотным грызунам удается справляться с огромными птицами

В 2003 году ученые впервые заметили на Марион-Айленде израненных птиц. В 2009 году специалисты нашли птенцов дымчатого альбатроса, у которых практически был снят скальп. Единственным животным, которое могло причинить такие раны, были мыши, но это еще требовалось подтвердить.

Установленные камеры засняли нападение мышей на птиц. Грызуны приходили по ночам и впивались в беспомощных птенцов, которые в несколько раз превосходили их по размерам. Альбатросы и буревестники способны постоять за себя, но лишь в тех случаях, когда имеют дело с другими птицами. Защищаться от грызунов они не умеют.

Птенцы беспомощно смотрели, как мыши пожирают их заживо, и даже не сопротивлялись

После первой атаки птенцы оставались израненными, но живыми. Однако мыши приходили снова и снова, продолжая вгрызаться в открытые раны. Иногда одну птицу облеплял целый выводок грызунов — и тогда спасения не было.

То же самое наблюдалось и на других островах, где, как и на Марион-Айленде, расплодились мыши. В 2019 году представители британской организации «Королевское общество защиты птиц» сняли на видео атаки мышей на альбатросов на вулканическом острове Гоф в южной части Атлантического океана.

Кадры с установленных в гнездах альбатросов камер шокировали исследователей. Десятки мышей набрасывались на огромных взрослых альбатросов, после чего заживо поедали их птенцов.

Как предлагают спасать редких альбатросов и почему это очень рискованная затея

Специалисты полагают, что без вмешательства людей мыши способны уничтожить редкие виды альбатросов. Ситуация настолько тяжела, что ради спасения птиц они предлагают истреблять мышей с вертолетов.

В ходе операции предполагается использовать от четырех до шести вертолетов, с которых на остров сбросят до 550 тонн отравляющих веществ. Яд представляет опасность для грызунов, но относительно безвреден для других видов.

Кадр: Ronniy Joseph / Youtube

Вертолеты привезут по морю из ЮАР, но для этого требуется одобрение южноафриканских властей и деньги. Борьба с мышами обойдется по меньшей мере в 25 миллионов долларов (2,31 миллиарда рублей). ЮАР, в ведении которой находится Марион-Айленд, готово компенсировать лишь часть этой суммы.

Сложность состоит еще и в том, чтобы уничтожить всех мышей до последней. Если выживет хотя бы одна беременная самка, все усилия пойдут насмарку

Именно это произошло на острове Гоф, где с мышами боролись три года подряд и потратили на это девять миллионов фунтов стерлингов (миллиард рублей). В 2021 году, когда проект уже завершился, одна из оставленных учеными фотоловушек засняла уцелевшую мышь.

Руководитель проекта по истреблению мышей на острове Гоф Эндрю Каллендер признается, что этот кадр разбил ему сердце. «Нужно понимать, что если есть одна мышь, значит их будет больше, — объяснил он в интервью BBC News. — А это значит, что проект так и не достиг своей главной цели».