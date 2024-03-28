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20:22, 28 марта 2024Спорт

Обвиненный в изнасиловании Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

Футболист Дани Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы. Об этом сообщает TyC Sports со ссылкой на испанскую программу Asi es la vida.

По информации источника, спортсмен отпраздновал освобождение под залог в своем особняке. Отмечается, что на праздники были не только члены семьи Алвеса, но и его друзья.

22 февраля футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022 году. Через месяц суд Барселоны согласился временно освободить Алвеса под залог в один миллион евро.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Анастасия Борисова
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