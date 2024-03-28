Подмосковный чиновник закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб

Глава управления дорожного хозяйства Люберец погиб в Крокусе, спасая семью

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев. Об этом сообщил глава подмосковного города Владимир Волков в Telegram.

По его словам, 42-летний чиновник закрыл собой семью. Других подробностей Волков не привел.

Глава Люберец добавил, что Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства больше 20 лет и был настоящим профессионалом, а также увлекался спортом. У погибшего остались жена и трое детей.