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17:40, 28 марта 2024Россия

Подмосковный чиновник закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб

Глава управления дорожного хозяйства Люберец погиб в Крокусе, спасая семью

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев. Об этом сообщил глава подмосковного города Владимир Волков в Telegram.

По его словам, 42-летний чиновник закрыл собой семью. Других подробностей Волков не привел.

Глава Люберец добавил, что Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства больше 20 лет и был настоящим профессионалом, а также увлекался спортом. У погибшего остались жена и трое детей.

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      Константин Лысяков
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