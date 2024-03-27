Россиянин принял огонь террористов на себя ради спасения женщин в «Крокусе»

Во время атаки на «Крокус» россиянин закрыл собой от огня террористов женщин

Отправившийся 22 марта в «Крокус Сити Холл» на концерт россиянин по имени Вугар принял на себя огонь террористов, чтобы спасти находившихся рядом женщин. Об этом «Ленте.ру» рассказал Александр Николаенков, мать которого выжила благодаря этому поступку.

По словам Николаенкова, в день теракта его отец и мать пришли в «Крокус» в компании близких друзей, Вугара и его супруги Лили. «Когда началась стрельба, его [отца] друг Вугар принял удар на себя, чтобы защитить мою маму и свою жену Лилю. К сожалению, Вугар и Лиля погибли», — поделился Николаенков. Его мать выжила, она находится реанимации с тяжелой травмой головы.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о своем отце, Валентине Николаенкове, который в момент теракта попытался добежать до одного из террористов, когда тот перезаряжался, и обезвредить, однако погиб под огнем другого стрелка.

Во время атаки на «Крокус Сити Холл» многие посетители и сотрудники концертного зала, в том числе несовершеннолетние, помогали эвакуировать людей из атакованного террористами здания. Так, подрабатывающий в гардеробе 15-летний школьник Ислам Халилов помог выбраться на улицу более 100 россиянам. Когда толпа побежала в тупик в сторону туалета, школьник начал руководить эвакуацией и провел группу через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение. Кроме того, инженер-строитель Олег Уколов во время теракта пробил стену ножками от офисных стульев, найденными в подсобке, и вывел из горящего здания 15 человек.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыв прицельный огонь по посетителям. Помимо этого, нападавшие подожгли здание концертного зала, в результате чего оно частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, травмы получили до 360 человек.

Выйдя их «Крокуса», террористы попытались скрыться на белом Renault Symbol. В ночь на 23 марта автомобиль обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В ходе погони машина перевернулась. В результате правоохранители задержали четверых уроженцев Таджикистана. 25 марта суд арестовал их на два месяца.