Россиянин рассказал о погибшем при попытке обезвредить стрелка в «Крокусе» отце

Сотрудник аэропорта Внуково погиб при попытке обезвредить стрелка в «Крокусе»

Сотрудник аэропорта Внуково Валентин Николаенков погиб при попытке обезвредить одного из стрелков в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом «Ленте.ру» рассказал его старший сын Александр Николаенков.

По его словам, Валентин пришел на концерт вместе с женой и их близкими друзьям — супругами Вугаром и Лилей. Во время нападения на «Крокус» Николаенков предпринял попытку защитить близких. «Он попытался добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но, к сожалению, ситуация сложилась не в его пользу. Я гордился им при жизни, а теперь он для меня герой!» — поделился сын россиянина.

Николаенков погиб под огнем другого террориста. Сын мужчины подчеркнул, что его отец в первую очередь думал только о семье и близких и никогда не мог оставить в беде окружающих.

Александр также рассказал о поступке друга отца, Вугара, который закрыл от огня террористов свою жену и супругу Николаева. «К сожалению, Вугар и Лиля погибли», — сообщил собеседник «Ленты.ру». Мать Александра выжила. Сейчас она находится в реанимации с тяжелой травмой головы.

Во время теракта многие посетители и сотрудники «Крокус Сити Холла», включая подростков, помогли эвакуировать людей из атакованного террористами здания. Так, работавшие в гардеробе 15-летний школьник Ислам Халилов и 14-летний учащийся красногорской школы №19 Артем Донсков, действуя по инструкции, вывели из здания десятки людей. Кроме того, охранник Алексей Осанушков рассказал, что провел на улицу более ста человек через подвал, склады и подземную парковку. По его словам, проникнув в концертный зал, террористы сразу открыли по людям огонь, поэтому посетителей нужно было спасать как можно быстрее.

22 марта «Крокус Сити Холл» в Красногорске атаковала группа террористов. Они открыли прицельный огонь по посетителям концертного зала, а также подожгли здание, в результате чего оно частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, травмы получили до 360 человек.

Выйдя из «Крокуса», преступники сели в белый Renault Symbol и попытались скрыться. В ночь на 23 марта автомобиль заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В ходе погони машина с террористами перевернулась, и силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана, находившихся внутри. 25 марта суд арестовал их на два месяца.