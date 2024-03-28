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05:30, 28 марта 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о размерах планируемой санитарной зоны на Украине

Кошкин: санитарная зона на Украине может составлять от 50 до 500 километров
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру» о возможных размерах планируемой к реализации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине санитарной зоне. По мнению Кошкина, в зависимости от целей протяженность этого пространства может составлять от 50 до 500 километров.

«С военно-технической точки зрения речь идет о том, чтобы это зона обеспечивала надежное прикрытие от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины наших мирных населенных пунктов и городов. Дальность стрельбы будет определять размер зону, которая обеспечит защиту городов», — объяснил эксперт.

Если речь идет о том, чтобы не обстреливала артиллерия, то это 50 километров, если речь о том, чтобы не обстреливали наиболее продвинутые РСЗО и другие системы, то это 100-150 километров, если речь идет о том, чтобы не дать использовать более современные системы Storm Shadow, SCALP, то надо отодвигать до 300 километров. А если будут поставлены дальнобойные Taurus, то до 500 километров

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил размер санитарной зоны в субъектах России на границе с Украиной. По его словам, она должна составлять минимум 300 километров. «Наверное, это минимальная дистанция, которую нам необходимо установить для безопасности континентальной России и всех новых территорий, которые также сегодня являются составными частями Российской Федерации», — сказал Балицкий.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать санитарную зону на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

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Впервые о создании санитарной зоны на расстоянии, с которого невозможно будет обстреливать российские территории, Путин заявил летом 2023 года. Глава государства отмечал, что власти рассмотрят этот вопрос исходя из ситуации.

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      Кирилл Садовский
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