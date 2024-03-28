В России высказались о влиянии положения ВСУ на мирные переговоры

Депутат Красов: положение ВСУ может сподобить Киев к возобновлению переговоров

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) может привести к тому, что Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о влиянии ситуации в зоне СВО на переговорный процесс.

«Положение Украины в зоне специальной военной операции с каждым днем все ухудшается и ухудшается. Может быть, у них настало просветление в головах, что они наконец-то поняли, какое истинное положение у них. И, может быть, вот это вот просветление сподобит их к желанию вести переговоры с Российской Федерацией», — заявил Красов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой. По его словам, речь идет о нехватке ресурсов и переходе исключительно в оборону. Дефицит вооружений Подоляк связывает с тем, что США не могут согласовать помощь Украине.

