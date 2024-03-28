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07:31, 28 марта 2024Путешествия

Россиянин побывал в супермаркете в Азербайджане и раскрыл цены на яйца

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Российский путешественник побывал в супермаркете в Азербайджане и раскрыл цены на продукты. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, стоимость яиц в этой стране достигает 87-92 рублей за десяток. Кроме того, он обратил внимание на «запредельное разнообразие» этого продукта в местных магазинах. «Можно даже брать яйца поштучно, — рассказал он. — Стоимость одного яйца составит около девяти рублей».

Россиянин назвал цены и на другие продукты: хлеб в Азербайджане стоит около 30 рублей, молоко — 110-160 рублей, сметана — 100-150 рублей, сыр — от 200 рублей за 150 граммов. Он добавил, что говядина там продается по 900 рублей за килограмм, конина и баранина — по 750 рублей, а курица — по 350-500 рублей.

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«Овощи и фрукты здесь действительно стоят весьма недорого по нынешним меркам, да еще и с учетом несезона. Стоимость редкого фрукта доходит до 200 рублей за килограмм, намного чаще — в пределах 100-150», — заключил блогер.

Другой россиянин сходил в магазин в Армении и удивился ценам. Он отметил, что продукты в этой стране дороже российских, хотя уровень жизни там ниже.

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      Мария Борисова
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