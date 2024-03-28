Российский военный избил инвалида до смерти и получил 15 лет колонии

Суд в Красноярске дал 15 лет колонии военному, до смерти избившему инвалида

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения проник в жилище к ранее незнакомому ему инвалиду и избил его до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года в Шарыповском районе Красноярского края. Рядовой Н. незаконно проник в жилище к инвалиду и избил его до смерти руками и ногами. Потерпевшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Военного признали виновным в незаконном проникновении в жилище и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности летальный исход.

Кроме того, подсудимый был признан виновным и в двух эпизодах по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ, так как дважды не явился в срок на службу без уважительных причин. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее силовики задержали 47-летнего сотрудника шиномонтажной станции в Кургане, который, предварительно, до смерти избил клиента во время конфликта. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ.