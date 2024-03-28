Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
27 марта
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Екатерина Александрова
Сегодня
02:00 (Мск)
Джессика Пегула
Майами (ж)
Баффало Сэйбрз
Сегодня
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:04, 28 марта 2024Спорт

СКА избавится от пятерых хоккеистов

«Спорт-Экспресс»: петербургский СКА покинут пять хоккеистов в межсезонье

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Руководство петербургского СКА решило избавиться от пятерых хоккеистов в межсезонье. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин. Отмечается, что игрокам известно о решении руководства.

25 марта СКА вылетел во втором круге Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за десять лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Романа Ротенбурга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачева попросила прощения у таджикской певицы Манижи после теракта в «Крокусе». Что стало поводом для извинений?

      Путин назвал единственный способ развалить Россию

      Мать «самой сексуально активной» женщины Австралии отреагировала на ее славу

      Apple назвала дату анонса iOS 18

      Путин исключил нападение России на Европу

      Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

      СКА избавится от пятерых хоккеистов

      Стало известно о взрывах в Одесской области

      Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше