СКА избавится от пятерых хоккеистов

«Спорт-Экспресс»: петербургский СКА покинут пять хоккеистов в межсезонье

Руководство петербургского СКА решило избавиться от пятерых хоккеистов в межсезонье. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин. Отмечается, что игрокам известно о решении руководства.

25 марта СКА вылетел во втором круге Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за десять лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Романа Ротенбурга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.