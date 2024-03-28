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16:28, 28 марта 2024Россия

Спасение тренером из Киргизии раненных при теракте в «Крокусе» сняли на видео

Тренер из Киргизии в момент теракта в «Крокусе» спас около ста человек
СюжетПожары в России

Тренер по армрестлингу из Киргизии Рустам Бактыбеков, оказавшийся в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, спас около ста человек. О том, что происходило в момент атаки, мужчина рассказал телеканалу «МИР 24».

По словам Бактыбекова, приехавшего в Москву 15 лет назад, он оказался в концертном зале практически случайно, когда знакомые попросили помочь организовать фотостенд, и мог покинуть «Крокус» после начала стрельбы, но вернулся в здание, чтобы помочь вынести раненых. Таким образом он возвращался около десяти раз. «Было сложно дышать. У меня еще остался кашель. Даже сейчас не могу говорить… Жуткие кадры, которые мы там видели. Были люди, которые потеряли сознание, которые были в шоковом состоянии», — поделился он.

В сети также появилось видео, на котором видно, как Бактыбеков выводит пострадавшую из усыпанного осколками и задымленного концертного зала. Мужчина успокаивает женщину и, когда она оказывается на улице, возвращается, чтобы помочь другим. Ролик опубликовал Telegram-канал «Короче».

Ранее стало известно, что тренер по бальным танцам из Москвы Сергей Артамонов во время теракта вывел из «Крокуса» минимум 20 детей и взрослых. В момент нападения мужчина вместе с детьми-спортсменами находился на чемпионате России по танцам, который проходил в том же здании. После начала пожара он собрал вещи воспитанников, взял на руки плачущих детей и довел группу до пожарного выхода.

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Нападение террористов на «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта, когда там проходил концерт группы «Пикник», а также чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание концертного зала, в результате чего оно частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек, еще 360 пострадали.

Преступников удалось задержать в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault Symbol. Террористами оказались четверо уроженцев Таджикистана. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Константин Лысяков
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