Тренер по танцам на руках выносил детей из «Крокуса» во время теракта

Mash: тренер по танцам вывел из «Крокуса» минимум 20 детей и взрослых

Тренер по бальным танцам из Москвы Сергей Артамонов во время теракта вывел из «Крокус Сити Холла» минимум 20 детей и взрослых. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в момент атаки террористов мужчина вместе с детьми-спортсменами находился на чемпионате России по танцам, который также проходил в «Крокусе». Когда к ним подбежала женщина и рассказала о нападении, Артамонов начал успокаивать воспитанников, параллельно собирая их вещи и документы.

Когда боевики подожгли здание, тренер, помимо сумок, взял на руки нескольких плачущих детей, собрал взрослых и вывел к пожарному выходу. Выбравшись на улицу, Артамонов одел школьников и вызвал всем такси до вокзала.

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» многие посетители и сотрудники концертного зала, в том числе несовершеннолетние, помогали эвакуировать людей из атакованного террористами здания. Так, один из мужчин спас десятки россиян, прорубив при помощи топора несколько дверей. Это позволило группе выживших выйти к техническим помещениям, где стало известно о скором прибытии сотрудников МЧС.

Другой посетитель «Крокуса», Олег Уколов, во время теракта пробил стену ножками от офисных стульев, найденными в подсобке, и вывел из горящего здания 15 человек. Кроме того, мужчина обнаружил пожарный гидрант и начал обливать людей водой, чтобы они могли дышать через намокшие вещи, избегая отравления дымом.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание концертного зала, в результате чего оно частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, травмы получили до 360 человек.

Выйдя из «Крокуса», боевики попытались скрыться на белом Renault Symbol. В ночь на 23 марта их заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. После того как водитель проигнорировал сигнал остановиться, началась погоня, в ходе которой автомобиль с террористами перевернулся. В результате силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана. 25 марта суд арестовал их на два месяца.