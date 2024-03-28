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05:22, 28 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о бизнесе фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов владел несколькими кафе
Алишер Касимов

Алишер Касимов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фигурант дела о теракте в подмосковном Крокус Сити Холле Алишер Касимов владел несколькими кафе. О его бизнесе стало известно ТАСС от посетителей его заведения на Путилковском шоссе.

По словам очевидцев, кафе «Чайхана» посещало большое количество людей, включая таксистов. Работающий рядом водитель эвакуаторной машины рассказал, что в заведение ходили «и русские, и мусульмане». После теракта кафе закрыли, а плакаты и надписи убрали. Он неоднократно видео Касимова, который сам готовил для клиентов. Сам Касимов говорил, что живет где-то поблизости, в Путилково, добавил мужчина.

Другой очевидец, работавший рядом с кафе, сообщил, что у Касимова были еще два заведения общественного питания в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. «Он шеф, ходил туда-сюда, а повара основные работали», — добавил мужчина.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Алишера Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке семья Касимова ничего не знала. Сам обвиняемый утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и планах арендаторов.

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      Марина Совина
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