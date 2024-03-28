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16:30, 28 марта 2024Мир

В России высказались о подготовке стран НАТО к конфликту с Москвой

Сенатор Климов заявил о необходимости ответных мер на действия НАТО в Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказался о сообщениях о подготовке ряда стран НАТО к возможному конфликту с Россией. Сенатор заявил «Ленте.ру» о необходимости ответных мер со стороны Москвы на фоне активности НАТО.

Ранее в МИД РФ сообщили, что действия НАТО в Восточной Европе и Черном море говорят об активности членов альянса в подготовке к войне с Россией. Уточнялось, что в Польше и Прибалтике также наблюдается «форсированное усиление коалиционных потенциалов».

«Действительно, они (страны НАТО — прим. «Ленты.ру») готовятся [к конфликту с Россией] и объявляют это как уже принятое решение. Они даже нагло врут, что это делается в ответ на какое-то российское вторжение, которое опровергалось у нас всеми высшими должностными лицами. Вот эти наглые желания сделать в Румынии какую-то базу, попытки насытить вооружениями Польшу — все это говорит о том, что, видимо, мало напряженности в этом регионе. Они ее и добавляют», — сказал Климов.

Это не может не вызывать не просто озабоченность, но и необходимость реагирования, ответных мер

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

27 марта бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен заявил, что провоцировать Россию, учитывая ее ядерный арсенал, бесполезно и опасно.

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      Кирилл Садовский
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