Усманов подал заявление против немецких прокуроров

Bild: Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне

Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в «нарушении закона и уголовном преследовании невиновных». Об этом пишет Bild.

Как сообщил изданию пресс-секретарь прокуратуры Доминик Мис, заявление подано в отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры Германии.

По его словам, о правонарушениях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них — «70-летний бизнесмен из Российской Федерации». Издание утверждает, что речь идет об Усманове.

В мае 2023 года в Германии признали незаконными обыски, проведенные на виллах и яхте, которую немецкие власти приписывают Усманову. Генеральная прокуратура была обязана вернуть все конфискованное у Усманова, однако, как отмечает Bild, сделала это не в полном объеме. Сейчас прокуратура Франкфурта проводит проверку по заявлению Усманова.

Евросоюз ввел санкции против Алишера Усманова спустя четыре для после начала российской спецоперации на Украине — 28 февраля 2022 года. Впоследствии бизнесмен подал иск в Европейский суд, где оспорил включение в санкционный список ЕС.