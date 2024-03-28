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23:27, 28 марта 2024Бывший СССР

В Полтавской области попросили органы доставить уклонистов в военкоматы

В Полтавской области сообщили о розыске около 30 тысяч уклонистов

Фото: Bo Amstrup / Reuters

В Полтавской области попросили правоохранительные органы доставить 30 тысяч уклонистов, которые в розыске из-за нарушения законодательства в области мобилизации. Об этом сообщил официальный представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин, пишет ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о тех военнообязанных, которые нарушили правила военного учета и законодательство в области обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки. Истомин отметил, что полиция должна доставить таких людей в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки.

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По его словам, на человека, который нарушил административный кодекс, составляется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если нарушитель не уплатил штраф, то отправляется обращение по поводу доставки в военкомат. Представитель военкомата подчеркнул, что в основном привлекаются те, кто после получения повестки не явились в ТЦК.

Ранее депутат Верховный Рады Александр Дубинский заявил, что число уклонистов на Украине достигло одного миллиона. Он предположил, что в ближайшие месяцы усилятся меры контроля границы в приграничных областях, добавив, что скоро Украину ждет запрет для военнообязанных на переезд между областями.

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      Марина Совина
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