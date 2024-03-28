В России снесли памятник бойцам СВО

В Моздоке снесли памятник бойцам СВО после критики местных жителей

В Моздоке по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло снесли памятник российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Памятник был подарен Моздоку представителем одного из ведомств. Демонтаж скульптуры бойца глава республики объяснил тем, что ее проект и установка не были согласованы ни с администрацией Моздока, ни с властями республики. «Прежде чем проявлять такую инициативу и что-либо делать, надо прежде всего спросить мнение людей, а затем согласовать с органами власти», — заявил Меняйло.

Кроме того, внешний вид памятника раскритиковали местные жители, которые сочли его не отражающим сути подвига бойцов, которые исполняют свой воинский долг в зоне СВО. Монумент представляет собой изображение бойца в военной форме, у левой ноги которого расположился кот на задних лапах, протягивающий к нему передние лапы, в которых зажато письмо. Глава Северной Осетии добавил, что памятник скорее представляет собой арт-объект и тем самым выглядит как неуважение к героям России.

Снос памятника сняли на видео. «Эта форма не наша вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство! Слава Богу, что убирают», — возмущенно отметила свидетельница демонтажа памятника.

В феврале жители Новороссийска пожаловались на позорное состояние мемориала «Малая земля» после его ремонта.