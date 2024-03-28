Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:29, 28 марта 2024Среда обитания

В России снесли памятник бойцам СВО

В Моздоке снесли памятник бойцам СВО после критики местных жителей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Моздоке по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло снесли памятник российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Памятник был подарен Моздоку представителем одного из ведомств. Демонтаж скульптуры бойца глава республики объяснил тем, что ее проект и установка не были согласованы ни с администрацией Моздока, ни с властями республики. «Прежде чем проявлять такую инициативу и что-либо делать, надо прежде всего спросить мнение людей, а затем согласовать с органами власти», — заявил Меняйло.

Кроме того, внешний вид памятника раскритиковали местные жители, которые сочли его не отражающим сути подвига бойцов, которые исполняют свой воинский долг в зоне СВО. Монумент представляет собой изображение бойца в военной форме, у левой ноги которого расположился кот на задних лапах, протягивающий к нему передние лапы, в которых зажато письмо. Глава Северной Осетии добавил, что памятник скорее представляет собой арт-объект и тем самым выглядит как неуважение к героям России.

Снос памятника сняли на видео. «Эта форма не наша вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство! Слава Богу, что убирают», — возмущенно отметила свидетельница демонтажа памятника.

В феврале жители Новороссийска пожаловались на позорное состояние мемориала «Малая земля» после его ремонта.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше