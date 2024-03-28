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19:30, 28 марта 2024Моя страна

В Тульской области появился напечатанный на 3D-принтере отель

В Тульской области возвели напечатанные на 3D-принтере три гостевых дома

Фото: Max Schwarz / Reuters

В Тульской области появился напечатанный на 3D-принтере отель, который попал в книгу рекордов России. Об этом сообщает «Вести Тула».

Известно, что в местном эко-парке «Ясно поле» возвели три гостевых дома, в каждом из которых присутствует по несколько комнат. Для постройки зданий использовали специальный бетон, послуживший основой для возведения стен с помощью технологий объемной печати. При этом стены заполнили смесью цемента, древесной щепы и воды.

Отмечается, что такие перегородки в жаркую погоду сохраняют прохладу в помещении, а зимой — тепло.

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По данным издания, к концу 2024 года планируют построить еще 10 подобных домов с бассейном, спа-зонами и рестораном. Всего на территории парка хотят установить 30 таких зданий.

Ранее в марте сообщалось, что четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу. По данным источника, маршрут судна будет проходить по знаковым туристическим местам со стороны Бурятии и Иркутской области.

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      Екатерина Ештокина
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