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14:44, 28 марта 2024Спорт

Валуев высказался об участии россиян в Олимпийских играх-2024

Валуев заявил, что россиянам унизительно участвовать в Олимпийских играх-2024

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался об участии россиян в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев заявил, что россиянам слишком унизительно ехать в Париж. «Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет. Время неподходящее от слова "совсем"», — отметил он.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поддержал соотечественников, которые хотят выступить на летних Играх-2024. По его мнению, участвующие в отборе на турнир атлеты являются достоянием страны.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, не смогут принять участие в соревнованиях. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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