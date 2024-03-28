Врач предупредила об опасности бега по утрам

Ревматолог Коршунова: бег без разминки может грозить травмами

Бег без соблюдений правил безопасности может нанести вред здоровью, предупредила врач-ревматолог Ирина Коршунова. Негативные последствия бега по утрам она назвала в беседе с «Известиями».

По словам врача, бег рано утром или поздно вечером может негативно влиять на нервную систему. «Также следует подобрать специальную обувь и изучить техники бега, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на мышцы и суставы. Слишком быстрое увеличение нагрузок может привести к растяжениям, вывихам, повреждениям связок и переломам», — предупредила об опасности Коршунова.

Она отметила, что бег — это ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, поэтому беговые тренировки следует начинать с постепенным увеличением интенсивности и продолжительности, иначе упражнения будут грозить травмами. Начинать бег, как и другие физические упражнения, ревматолог рекомендовала с разминки, которая улучшит кровообращение, разогреет мышцы и сделает их более эластичными и подготовит суставы к нагрузке. «Обязательно учитывается покрытие беговой площадки, так как бег по неровной поверхности или в плохих погодных условиях может увеличить риск падений и травм», — отметила специалист.

Коршунова обратила внимание на то, что при соблюдении этих правил регулярные занятия бегом полезны: они стимулируют выработку эндорфинов, улучшают настроение и физическую форму. Перед началом тренировок, подчеркнула она, нужно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний и болезней суставов.

Ранее ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова назвала методы сохранения подвижности суставов. Залогом здоровья и молодости суставов Степанова назвала регулярную физическую нагрузку.