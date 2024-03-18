Врач перечислила методы поддержания подвижности суставов

Ревматолог Наталья Степанова: сохранить подвижность суставов поможет зарядка

Главные условия сохранения подвижности суставов — это регулярные физические нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек, заявила ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова. Эти методы она перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Залогом здоровья и молодости суставов Степанова назвала регулярную физическую нагрузку. Причем достаточно простой зарядки, но делать ее нужно постоянно, отметила врач.

20-30-минутную зарядку можно делать не только утром, но и в течение дня. Зарядка укрепляет мышцы, делает связки гибкими, улучшает циркуляцию крови, состояние опорно-двигательного аппарата и качество жидкости в суставах Наталья Степанова ревматолог

Кроме того, для здоровья суставов важно правильное питание, так как оно снижает риск ожирения, которое вызывает повышенную нагрузку на суставы. Ревматолог объяснила, что в ежедневном меню обязательно должен быть белок, который в достаточном количестве содержат рыба и нежирное мясо. А употребление быстрых углеводов, которые содержатся, например, в сахаре, выпечке из муки высшего сорта или жареном картофеле, Степанова призвала ограничить.

В рационе должны присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, укрепляющие ткань хрящей и снижающие воспаление в суставах

Врач также призвала тех, что хочет иметь здоровые суставы, отказаться от вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков разрушают весь организм. В частности, они негативно влияют на опорно-двигательный аппарат, так как замедляют скорость усвоения полезных веществ.

Напоследок Степанова призвала контролировать хронические заболевания. Все болезни, по ее словам, затормаживают метаболические процессы, что затрудняет доставку необходимых для нормальной работы веществ в разные системы организма.

Ранее ревматолог Валерия Король рассказала, что боли в суставах, которые люди испытывают при перемене погоды, могут быть связаны с развитием депрессии. Она объяснила, что подавленное настроение влияет на восприятие боли.

