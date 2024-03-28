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08:03, 28 марта 2024Мир

Южная Корея ввела санкции против российской компании за сделки с КНДР

Южная Корея ввела санкции против российской компании за сделки с КНДР и отмыв

Фото: Kim Homg-Ji / Reuters

Южная Корея ввела санкции против двух юридических и четырех физических лиц из-за сделок по отправке работников IT-сферы КНДР за рубеж и получении валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что среди них – зарегистрированная в России компания и представители финансовых организаций Северной Кореи во Владивостоке.

Как сообщили в МИД Южной Кореи, юридические лица были связаны с отправкой сотрудников из КНДР за рубеж, а физические — с отмыванием денег и другой «незаконной финансовой деятельностью». Власти предполагают, что они также способствовали обходу санкций.

В перечень вошли компания из ОАЭ Pioneer Bencont Star Real Estate и российская фирма «Алис». В Сеуле отметили, что последняя связна с предприятием по сотрудничеству в сфере развития IT «Чинен», против которого ранее ввели санкции.

Среди четырех физических лиц двое — представители банков Северной Кореи в России.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея начнет новую эпоху в отношениях с Москвой после победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

25 марта российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным посетила столицу Северной Кореи, Пхеньян.

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      Юлия Мискевич
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