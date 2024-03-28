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11:35, 28 марта 2024Спорт

Журова усомнилась в участии россиян в Олимпийских играх-2024

Журова: подозреваю, что спортсмены из РФ вряд ли поедут на Олимпийские игры-2024

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова усомнилась в участии россиян в Играх-2024. Ее цитирует РИА Новости.

«Вот мы тут друг с другом ломаем копья, один говорит более жесткую формулировку, другой — более мягкую. Но у меня подозрение, что спортсмены вообще вряд ли куда-то поедут», — заявила Журова. По ее мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) пытается расколоть российское общество.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх-2024. По его мнению, участвующие в отборе на турнир атлеты являются достоянием страны.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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