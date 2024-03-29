«Известия»: Chanel разрывает договоры аренды в российских торговых центрах

Французский люксовый бренд Chanel начал вести переговоры о завершении работы в России. Об этом пишут «Известия».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, компания разрывает договоры аренды в российских торговых центрах и планирует освободить помещения, которые не использовались с 2022 года. В них входят как косметические бутики, так и магазины одежды.

Известно, что в стране всего около десяти таких объектов, находящихся в Москве в ЦУМе, во «Временах года» и на Петровке, а также в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в настоящее время стороны обсуждают условия ухода бренда из упомянутых торговых центров.

«Сейчас у организации остались в основном длинные, то есть многолетние, договоры, по которым обозначены либо тяжелые условия выхода со штрафными санкциями, либо таковые не предусмотрены вообще», — уточнил собеседник издания.

Ранее в марте Chanel решил полностью уйти из России. Три анонимных источника издания рассказали, что люксовый ретейлер начал отказываться от торговых площадей для своих бутиков. При этом позже данную информацию опровергли.