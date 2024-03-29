Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в «Крокусе» после выхода из СИЗО

Актер Никита Кологривый в своем первом заявлении после выхода из СИЗО выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся», — написал артист.

Кологривый призвал поклонников «не делать глупостей», приведя в пример свое поведение. Актер отметил, что в трудное время необходимо сплотиться и поддерживать друг друга. «Скоро разберусь со всем, пока нужно время», — добавил он.

27 марта Кологривый вышел из спецприемника, где отбывал наказание за дебош, который устроил в одном из заведений Новосибирска. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

В ночь с 18 на 19 марта звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» подрался с сотрудниками в одном из баров города и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость.