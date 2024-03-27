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13:40, 27 марта 2024Культура

Никита Кологривый вышел из спецприемника после ареста из-за дебоша

Устроивший дебош актер Кологривый вышел из спецприемника после ареста

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российский актер Никита Кологривый вышел из спецприемника, где отбывал арест за дебош, который устроил в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров города и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

Позже Никита Кологривый рассказал об условиях в изоляторе. По словам актера, они были «не очень приятные». Звезда сериала «Слово пацана» также отметил, что считает наказание семью сутками в спецприемнике слишком жестоким.

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      Анастасия Астахова
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