Никита Кологривый вышел из спецприемника после ареста из-за дебоша

Устроивший дебош актер Кологривый вышел из спецприемника после ареста

Российский актер Никита Кологривый вышел из спецприемника, где отбывал арест за дебош, который устроил в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров города и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

Позже Никита Кологривый рассказал об условиях в изоляторе. По словам актера, они были «не очень приятные». Звезда сериала «Слово пацана» также отметил, что считает наказание семью сутками в спецприемнике слишком жестоким.