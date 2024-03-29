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17:04, 29 марта 2024Бывший СССР

МИД выразил протест послу Молдавии

МИД выразил протест послу Молдавии, объявив одного сотрудника персоной нон грата
СюжетПротесты в России
Лилиан Дарий

Лилиан Дарий. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразил ему протест из-за объявления сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona поп grata сотрудника Посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы», — говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, дипломату вручили ноту о том, что Россия в ответ на действия властей Молдавии объявляет персоной нон грата сотрудника посольства республики в Москве. Послу также указали, что Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и политизирует деятельность ФАО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку сотрудника российского посольства из Молдавии, пообещав, что действия Кишинева не останутся без ответа. До этого чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Васнецов высказал мнение, что высылка дипломатов негативно отражается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет функционал дипмиссии.

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      Кристина Есикова
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