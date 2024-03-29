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14:49, 29 марта 2024Экономика

В России заявили о необходимости ремонта половины всех аэродромов

Глава Минтранса Савельев заявил о необходимости ремонта половины аэродромов в РФ

Фото: Unsplash

Состояние половины аэродромов в России неудовлетворительное, им необходимы ремонт и реконструкция. Об этом в ходе коллегии Минтранса заявил глава ведомства Виталий Савельев, передает ТАСС.

По его словам, всего в стране 228 аэродромов, к 2030 году их число должно увеличиться до 242. Однако 116 из них требуют дополнительного финансирования для продолжения работы. На реконструкцию 75 аэропортов средства выделят из федерального бюджета. Работы обойдутся в 250 миллиардов рублей.

Модернизировать 75 аэродромов за шесть лет во время послания Федеральному собранию призвал президент России Владимир Путин. Вместе с этим глава государства поручил увеличить интенсивность авиасообщения в полтора раза.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор создал рабочую группу по вопросам совершенствования надзорной деятельности в сфере авиации, в которую вошли и авиакомпании. Ведомство хочет получать больше сведений о состоянии летного парка и готовности экипажей, чтобы предупреждать инциденты, а не только реагировать по факту уже случившегося.

Такое желание возникло на фоне переноса начала выпуска всех новых российских самолетов, которые должны были прийти на смену иностранной технике. Ранее ожидалось, что поставки начнутся уже в 2023 году, но теперь речь идет в лучшем случае о 2025 или 2026 годах. К тому моменту, как предупреждал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, «начнется выбытие всех иностранных компаний».

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      Платон Щукин
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