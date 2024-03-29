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11:10, 29 марта 2024Россия

Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ успел спасти от террористов жену и сына

Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ Мясников спас от огня террористов жену и сына

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, погибший при теракте в «Крокус Сити Холле», успел спасти от огня террористов жену и сына. Об этом рассказал глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, российский военный, приехавший в отпуск со специальной военной операции (СВО), в день теракта пришел с семьей на концерт. Когда террористы начали стрельбу по посетителям, Мясников успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, приняв огонь на себя. «В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал Маливанчук.

Он подчеркнул, что, помимо СВО, Мясников участвовал в боевых действиях в Косово и Таджикистане, а также имеет боевые ордена и медали.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб глава управления дорожного хозяйства подмосковных Люберец Олег Шиховцев. Как рассказал глава города Владимир Волков, 42-летний чиновник также закрыл собой семью.

Об аналогичном случае рассказал россиянин, мать которого выжила во время теракта благодаря другу, принявшему на себя огонь террориста. При этом сам мужчина и его супруга погибли.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту, проникла группа террористов, которая открыла огонь по посетителям, а также подожгла концертный зал, заблокировав людей внутри здания. По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека. Еще 551 человек, по неофициальной информации, пострадал.

В ночь на 23 марта террористов, которые пытались скрыться на белом Renault Symbol, задержали в ходе погони в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Суд арестовал их на два месяца.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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