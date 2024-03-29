Россиян предупредили о первых симптомах смертельного заболевания

Профессор Кит назвал бледность и общую слабость признаками рака

На ранних стадиях колоректальный рак, или рак кишечника, протекает практически незаметно, поэтому его часто диагностируют поздно, когда болезнь уже трудно поддается лечению, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России, профессор, академик РАН Олег Кит. Как не упустить первые симптомы смертельно опасного заболевания, он рассказал «Российской газете».

Профессор уточнил, что колоректальный рак на ранних стадиях излечим в 90 процентах случаев, поэтому важно обращать внимание на любые изменения в работе организма. Так, по его словам, следует обратиться к врачу, если при дефекации появляется кровь или слизь, наблюдаются частые запоры или чередование запоров и поносов. Также тревожными признаками являются постоянная общая слабость, утомляемость и бледность кожных покровов, отметил Кит.

Поскольку рак кишечника может развиваться и без каких-либо симптомов, профессор посоветовал после 40 лет регулярно сдавать анализ на наличие скрытой крови в кале и каждые 10 лет проходить фиброколоноскопию. Кроме того, Кит предупредил, что риск развития этого типа онкологических заболеваний резко возрастает при наличии полипов в толстой кишке. Другими факторами риска он назвал злоупотребление красным мясом, сахарный диабет, хронические воспалительные заболевания толстой кишки и генетическую предрасположенность.

Ранее онколог Антон Иванов назвал способ распознать опасные родинки. По его словам, чаще всего перерождаются в раковые образования родинки средних и крупных размеров.