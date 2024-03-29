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12:13, 29 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о проблемах с налоговой у фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов имел проблемы с налоговой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов мог потерять статус индивидуального предпринимателя (ИП) из-за проблем с налоговой. Об этом рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, Касимов зарегистрировал бизнес осенью 2021 года в Ярославской области, а весной 2022-го встал на учет в красногорской инспекции налоговой службы. Через два года ФНС приняла предварительное решение о закрытии его ИП, однако его попытались оспорить. Мужчина имел проблемы с отчетностью и уплатой налогов, считает собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Касимов владел несколькими кафе. По некоторым данным, одно из его кафе закрыли после теракта.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Алишера Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте. По версии следствия, Касимов сдал квартиру одному из террористов. Обвиняемый утверждает, что не подозревал о планах арендатора.

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