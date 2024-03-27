«Чайхону» подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» закрыли

РИА Новости: «Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли

В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемым хозяином которой является подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предупреждающих табличек о дальнейшем расписании работы заведения нет. Кроме того, закрыта расположенная рядом баня. Сотрудник бани рассказал агентству, что кафе закрылось из-за теракта. «Вот этот "Крокус сити"... терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… "Чайхана" закрыта, нам тоже сказали закрыть», — отметил он.

Ранее барбершоп в Иваново, в котором работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, пожаловался на угрозы.

26 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Алишера Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке семья Касимова ничего не знала. Сам обвиняемый утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и планах арендаторов.

