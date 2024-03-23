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21:30, 23 марта 2024Россия

Работодатель одного из террористов пожаловался на угрозы

Ивановский барбершоп пожаловался на угрозы из-за трудоустройства террориста

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Барбершоп в Иваново, в котором работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, пожаловался на угрозы. Об этом сообщает РБК.

Организация утверждает, что парикмахер у них проработал всего несколько недель на испытательном сроке. С ноября 2023 года связь с ним не поддерживалась.

Тем не менее, в барбершоп поступают звонки с угрозами расправы, а в сети оставляют негативные отзывы, не связанные с оказанием услуг.

19-летний парикмахер из Иваново Мухаммадсобир Файзов был задержан 23 марта в Брянской области. Во время задержания Он оказывал сопротивление — стрелял в силовиков, получил травму глаза. Ему сделали операцию и оперативно допросили прямо в палате.

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      Марина Совина
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