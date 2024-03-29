The Daily Telegraph заявила о воюющих на стороне ВСУ исламистах

Один из исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревается в убийстве британского наемника Дэниела Берка. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.

В публикации уточняется, что 36-летний Берк пропал в Запорожье в начале августа 2023 года. В сентябре украинские власти заявили, что обнаружили его тело. Основным подозреваемым по делу является исламист Абдельфетах Нурин, обладающий гражданством Австралии и Алжира. Известно, что Нурин воевал на стороне Украины вместе с британским наемником.

Проживавший в Манчестере Берк приехал на Украину в 2022 году. Его убили выстрелом сзади в голову и шею. При этом Нурин признался в «причастности к стрельбе», однако назвал случившееся «несчастным случаем». Сейчас его местонахождение неясно.

В ноябре 2022 года участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов на Украину. Об этом также сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.