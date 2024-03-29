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17:37, 29 марта 2024Спорт

Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

Теннисист Рублев заявил, что с большой долей вероятности выступит на Олимпиаде

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане, то с очень большой долей вероятности я поеду», — заявил Рублев. Он добавил, что точно планирует выступить в одиночном разряде, но не уверен насчет парного разряда и микста.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года. На Играх в Токио он победил в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой. На данный момент Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее о возможности сыграть на Олимпиаде в Париже высказался еще один российский теннисист, Даниил Медведев. Первая ракетка страны отметил, что готов выступить на Играх, если позволит здоровье.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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