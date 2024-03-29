Тренер клуба РПЛ раскрыл отношение к курящим футболистам

Сергей Юран заявил, что футболисты могут курить, если это не сказывается на игре

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран раскрыл отношение к курящим футболистам. Его слова приводит Sport24.

По его словам, это дело самих игроков. «Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом», — отметил специалист.

Тренер выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуба также отметил, что среди его игроков вряд ли кто-то курит. «Они — другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но и то не факт», — добавил Юран.

Специалист возглавляет «Нижний Новгород» с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне команда набрала 28 очков в 20 турах и находится на девятом месте в таблице РПЛ.