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00:18, 29 марта 2024Спорт

Тренер назвала идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Зана Моррис назвала идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе. Ее слова приводит The Mirror.

Моррис назвала подобным упражнением отжимания. По ее мнению, отжимания помогут быстро привести себя в форму, так как способствуют проработке всех мышц приводят тело в тонус, учащают сердцебиение и запускает процесс жиросжигания. Кроме того, подобные нагрузки укрепляют память, помогают справиться с бессонницей и поднимают настроение.

Для правильного выполнения упражнения нужно встать в планку, при этом следить за тем, чтобы спина была ровной, а руки находились четко под плечами. Далее необходимо согнуть руки в локтях на пределе возможностей и сделать рывок вверх, напрягая мышцы живота.

27 марта фитнес-тренер Александр Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Специалист предложил подтягивать колени к груди, лежа на боку.

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      Анастасия Борисова
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