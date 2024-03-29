Тренер назвала идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе

Фитнес-тренер Зана Моррис назвала идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе. Ее слова приводит The Mirror.

Моррис назвала подобным упражнением отжимания. По ее мнению, отжимания помогут быстро привести себя в форму, так как способствуют проработке всех мышц приводят тело в тонус, учащают сердцебиение и запускает процесс жиросжигания. Кроме того, подобные нагрузки укрепляют память, помогают справиться с бессонницей и поднимают настроение.

Для правильного выполнения упражнения нужно встать в планку, при этом следить за тем, чтобы спина была ровной, а руки находились четко под плечами. Далее необходимо согнуть руки в локтях на пределе возможностей и сделать рывок вверх, напрягая мышцы живота.

27 марта фитнес-тренер Александр Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Специалист предложил подтягивать колени к груди, лежа на боку.