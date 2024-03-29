В Госдуме сочли подозрительными оскорбления российских чиновников в Белом доме

Депутат ГД Шеремет счел подозрительной нервозность Кирби в адрес чиновников РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел подозрительными оскорбления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, представитель американской администрации понимает, что версия о причастности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) к теракту в «Крокус Сити Холле» находит все меньше сторонников в мире.

«И нервозность Кирби связана с тем, что наше следствие шаг за шагом идет в точном и правильном направлении по раскрытию этого вопиющего преступления. Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет добавил, что в Белом доме не имеют права бросаться подобными словами, которые демонстрируют деградацию и безнравственность.

Ранее Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Он сказал, что его дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, поэтому «российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сравнение поговоркой «у кого что болит, тот о том и говорит».

