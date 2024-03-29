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11:54, 29 марта 2024Бывший СССР

«Кинжал» повредил критическую инфраструктуру под Львовом

Глава ОВА Львовской области Козицкий заявил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрывов.

По его словам, ночью Львовская область подверглась атакам беспилотников и ракет типа «Кинжал»: «Ракеты сбить не удалось. Обломки повредили объект критической инфраструктуры в нашей области».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что на объекты энергетики Украины совершена новая массированная атака.

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине в результате ночных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о повреждении нескольких энергообъектов в результате атаки. По его словам, система ПВО сбила над областью десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах.

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      Валентин Карант
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