Врач раскрыла пользу регулярного секса для женщин

Заведующая отделением гинекологии и эндокринологии Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Антонина Сметник в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыла пользу секса для здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Ведущая программы, врач Елена Малышева спросила у специалистки, как регулярный секс сказывается на здоровье матки. «Секс может позитивно влиять на гормональный фон женщины. А правильный гормональный фон — это абсолютное добро и позитив для матки», — ответила Сметник.

Ранее кардиолог Герман Гандельман заявил, что человек, занимаясь сексом, может улучшить зрение. Благодаря регулярным половым актам кровоток в сосудах глазного дна улучшается, отметил специалист.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал другое преимущество интимной жизни. По его словам, занятия сексом улучшают иммунную систему.