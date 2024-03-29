Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:31, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыла пользу регулярного секса для женщин

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Заведующая отделением гинекологии и эндокринологии Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Антонина Сметник в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыла пользу секса для здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Ведущая программы, врач Елена Малышева спросила у специалистки, как регулярный секс сказывается на здоровье матки. «Секс может позитивно влиять на гормональный фон женщины. А правильный гормональный фон — это абсолютное добро и позитив для матки», — ответила Сметник.

Ранее кардиолог Герман Гандельман заявил, что человек, занимаясь сексом, может улучшить зрение. Благодаря регулярным половым актам кровоток в сосудах глазного дна улучшается, отметил специалист.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал другое преимущество интимной жизни. По его словам, занятия сексом улучшают иммунную систему.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше