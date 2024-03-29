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23:02, 29 марта 2024Россия

Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

Захарова: призыв Пугачевой скорбеть молча по жертвам теракта хуже лицемерия
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание эстрадной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле». Своим мнением она поделилась в Telegram.

Дипломат осудила слова исполнительницы, отметившей, что «скорбь должна быть в душе», а не в соцсетях. «Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что "скорбеть надо молча"», — заявила Захарова.

Она напомнила, что певица публично высказывалась об уходе из жизни знаменитостей, в частности певца и композитора Александра Градского, а также артиста Бориса Моисеева. По словам Захаровой, позиция Пугачевой хуже лицемерия. «Ближе к предательству», — написала она.

Ранее Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Аминь», — заявила она.

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      Марина Совина
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