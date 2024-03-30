Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
14:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Наполи
Сегодня
14:30 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|30-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Балтика
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:39, 30 марта 2024Спорт

Бразильский футболист рассказал об изменившем его жизнь россиянине

Футболист «Ростова» Роналдо рассказал, что тренер Карпин изменил его жизнь
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразильский футболист «Ростова» Роналдо Сезара Соареса дос Сантос рассказал, что главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь. Слова форварда приводит «Чемпионат».

«Это очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин дает мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — поделился Роналдо. Он отметил, что общается с Карпиным по-испански и все понимает.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. В составе команды он провел четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». До этого он также защищал цвета болгарского «Левски» и бразильского «Баия».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на высказывание Зеленского о переговорах словом «нервничает»

      В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах с Россией

      Село в Курской области попало под обстрел со стороны Украины

      Бразильский футболист рассказал об изменившем его жизнь россиянине

      Режим свободной торговли осложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Израиль предложил разместить арабских военных в секторе Газа

      В Эстонии встревожились нехваткой боеприпасов у украинской армии

      Российский депутат заявил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в «Крокусе»

      На Западе назвали главную проблему Украины

      Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше