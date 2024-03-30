Бразильский футболист рассказал об изменившем его жизнь россиянине

Футболист «Ростова» Роналдо рассказал, что тренер Карпин изменил его жизнь

Бразильский футболист «Ростова» Роналдо Сезара Соареса дос Сантос рассказал, что главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь. Слова форварда приводит «Чемпионат».

«Это очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин дает мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — поделился Роналдо. Он отметил, что общается с Карпиным по-испански и все понимает.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. В составе команды он провел четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». До этого он также защищал цвета болгарского «Левски» и бразильского «Баия».