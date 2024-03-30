На Украине сообщили о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

«Центрэнерго»: 22 марта была полностью разрушена Змиевская ТЭС

Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС) в подконтрольной Киеву Харьковской области была полностью разрушена в результате удара 22 марта. Об этом сообщила компания «Центрэнерго».

Утверждается, что уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. «Степень разрушений разная, от полного до значительного», — добавил оператор.

Сейчас на предприятии нет доступа к большей части оборудования, идет разбор завалов. «Центрэнерго» отказалось делать прогнозы относительно возвращения объекта в эксплуатацию.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях энергообъектов. Он уточнил, что были разрушены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях зафиксированы проблемы с подачей света.

29 марта член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил, что атаки по объектам энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности вести боевые действия против России. Поэтому, добавил он, удары по инфраструктуре должны быть продолжены.