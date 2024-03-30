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17:55, 30 марта 2024Спорт

Раскрыт секрет идеального пресса Бекхэма

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Журналисты Men Today раскрыли секрет идеального пресса бывшего футболиста сборной Англии и владельца «Интер Майами» Дэвид Бекхэма. Об этом сообщается в материале издания.

В статье говорится, что держать себя в идеальной форме экс-спортсмену помогает выполнение подъемов ног в висе — упражнения для укрепления мышц кора. Отмечается, что это одно из самых сложных упражнений на пресс из всех существующих.

Чтобы укрепить мышцы нижней части пресса, начинать движение лучше от таза. Если необходимо развить силу сгибателей бедра, стоит делать акцент на тазобедренный сустав — то есть держать ноги параллельно земле. Уточняется, что за счет подъема ног нагрузку получают не только мышцы пресса, но и подвздошно-поясничные и прямая мышцы бедра.

В июле 2023 года фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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