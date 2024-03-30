Стало известно о желании Неймара вернуться в «Барселону»

Sport.es: Неймар попросил «Аль-Хиляль» отдать его в аренду в «Барселону»

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар захотел вернуться в «Барселону». О желании футболиста стало известно Sport.es.

По информации источника, 32-летний футболист попросил саудовский клуб отдать его в аренду в Испанию. Он хотел бы провести в Европе год после восстановления от травмы колена. Уточняется, что клубы не вели переговоры на этот счет.

17 октября 2023-го Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Уругвая. Отмечалось, что восстановление футболиста может занять от полугода.

В «Аль-Хиляль» Неймар перешел 15 августа 2023-го. С 2017 года бразилец играл за французский «Пари Сен-Жермен». За сборную Бразилии форвард выступает с 2010 года.