Украинский боец высказался о предстоящем бое с россиянином в UFC

Украинский боец Потеря о поединке с Магомедовым в UFC: россиянин переоценен

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Игорь Потеря высказался о предстоящем поединке с россиянином Шарабутдином Магомедовым (известным как Шара Буллет) в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Своим мнением он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Украинец по прозвищу Дуэлянт заявил, что принимает все испытания и соглашается на все предлагаемые ему поединки. «Что касается соперника, я считаю, что он переоценен, и скоро я покажу, почему так думаю. Его прозвище Пират. Дуэлянт возьмет Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии», — написал он.

Бой был анонсирован главой UFC Дэйной Уайтом 28 марта. Схватка состоится на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.

29-летний Шара Буллет остается непобежденным бойцом, в его активе 12 побед в 12 поединках. На счету 27-летнего Потери 20 побед при пяти поражениях.